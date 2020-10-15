"كان فنانًا عظيمًا".. حلا شيحة والعوضي ورانيا فريد شوقي ينعون محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من الفنانين، على نعي الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكتبت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها على إنستجرام: "البقاء لله وخالص العزاء للاسرة الكريمة ..أستاذ محمود ياسين كان فنان عظيم وإنسان كمان جميل، ربنا يغفرله و يرحمه".

فيما كتب الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "وداعًا الفنان الكبير محمود ياسين ..ربنا يرحمك ويغفرلك".

وكتبت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها على إنستجرام: "الأستاذ العظيم ..تاريخ كبير من العطاء للفن المصري والعربي، ربنا يرحمك و يجعل مثواك الجنة".

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عامًا، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيس بوك".

محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 في مدينة بورسعيد، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".