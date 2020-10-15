"يا فنان يا عظيم".. غادة عبد الرازق تنعى محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة غادة عبد الرازق، الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، الذي وافته المنية أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكتبت غادة، عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. وفاة الفنان العظيم محمود ياسين.. الله يرحمك يا فنان يا عظيم ويجعل مثواك الجنة باإذن الله".

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عامًا، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيس بوك".

محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 في مدينة بورسعيد، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".