"بينها صور نادرة".. محمود ياسين بصحبة نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت إحدى الصفحات على موقع فيسبوك، والتي تحمل اسم "آلة الزمن"، مجموعة صور نادرة للفنان الكبير محمود ياسين، والذي رحل عن عالمنا أمس الأربعاء.
وظهر "ياسين" في عدد من الصور النادرة بصحبة زوجته الفنانة شهيرة، وابنتهما الفنانة رانيا محمود ياسين، وابنهما الفنان عمرو محمود ياسين.
كما ظهر الفنان الكبير في الصور بصحبة وردة، شادية، نور الشريف، نورا، بوسي، محمود عبدالعزيز، وكابتن محمود الخطيب.
ورحل النجم الكبير عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عاما، بعد صراع مع المرض.
النجم الراحل من مواليد 1941، ويعتبر من أهم نجوم السينما المصرية، ومن أهم أعماله "نحن لا نزرع الشوك"، "أفواه وأرانب"، "أنف و ثلاث عيون"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "سونيا والمجنون"، "الجلسة سرية"، وغيرها من الأعمال.
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