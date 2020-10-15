تراند اليوم : شاهد..رامي عياش يكشف عن نتائج فحص الـ PCR على طريقته..الحمد لله

كشف الفنان اللبناني ​رامي عياش​ عن نتائج فحص الـ PCR لمعرفة حقيقة إصابته بفيروس كورونا فور عودته من مصر الى لبنان، وذلك بطريقة مختلفة عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وقبل الفحص نشر رامي عياش صورة لزوجته داليدا عياش وأولاده وعلّق عليها قائلاً: “اليوم بتطلع نتيجة ال PCR بعد الحجر اللي عملناه فور رجعتنا من مصر . يا بشوفن اليوم يا بشوفن بعد ١٤ يوم دعولنا”، لكن حين حصل على النتائج نشر صورة أخرى له مع أطفاله وهم يلعبون معه وعلق على الصورة قائلاً: “الحمدلله .شكرا على كل اللي اتطمن . انشالله ما تشوفوا اللا الخير”.