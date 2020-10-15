تراند اليوم : تحدي العائلة ..مصطفى قمر وابنه تيام ضيوف “معكم منى الشاذلي”

انتهت الإعلامية منى الشاذلي من تصوير حلقة جديدة من حلقات التحدي، فى برنامجها “معكم منى الشاذلي” المذاع على شاشة قناة سي بي سي، مع المطرب الكبير مصطفى قمر ونجله الممثل الشاب تيام، والتي سوف تذاع يومي الخميس والجمعة 15و16 أكتوبر الجاري.

وخلال الحلقة يدخل قمر الأب والابن فى تحدي من نوع خاص من خلال مسابقات وألعاب ترفيهية، وشهدت الحلقة منافسة قوية للغاية بين مصطفى وتيام تخللها ذكريات عن مصطفى قمر وبداياته فى عالم الفن وكيف ترك أسرته فى الاسكندرية قبل ما يقرب 30 عاما وجاء الى القاهرة لتحقيق حلمه فى الغناء.

وتحدث تيام عن علاقته بوالده، وكيف شجعه على خوض تجربة التمثيل ، وتطرق الى مواقف طريفة جمعته بالأب مصطفى قمر خلال مراحل مختلفة من حياته بدءا من مرحلة الطفولة وحتى الالتحاق بالجامعة.

وخلال الحلقة ظهر مصطفى قمر بصحبة شقيقه ياسر قمر وقدما سويا أغنية جديدة من ألبوم “لمن يهمه الأمر2” أحدث ألبومات مصطفى قمر.

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