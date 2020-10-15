تراند اليوم : إياد نصار عن زوجته : لاقيت كل الطبطبة معاها – فيديو

اعترف الفنان إياد نصار بأن شخصية زوجته القوية دفعته لاتباع أسلوب غير مباشر في الاعتراف بحبه لها.

وقال إياد نصار، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” على قناة dmc، إنه خشي مقابلة مشاعره بالرفض، فحاول التمهيد لاعترافه بحبه بخلطه بالمزاح، ونظرا للصداقة التي جمعت بينه وبين زوجته لفترة طويلة قبل زواجهما، شعرت زوجته بأن ذلك المزاح كان وراءه شيء آخر وسألته، فاعترف لها بحبه.

وحكى إياد نصار كيف بدأت معرفته بزوجته أثناء مشاركته في مسلسل كانت هي أيضا تشارك به كمهندسة ديكور ثم غادرته، لكن صداقتهما استمرت.

Advertisements

ووصف إياد نصار زوجته بأنها الإنسانية التي يعرف أنه سيكون سعيدا بعد سنوات عندما يجدها بجانبه، فكل منهما يقدم للآخر كل أشكال الدعم، ويجد الآخر عندما يحتاجه، ويتحمل عيوب الآخر ولا يراها، وهي تعتبره بطلها سواء كان النجم الأول أو الأخير.

وأضاف إياد نصار إن وضع القواعد في بداية العلاقة وارد، لكن أن تكون محظوظا هو ألّا تضطر لتوضيح قوانين العلاقة في مهدها.



