تراند اليوم : شذي تنشر صورة مع صديقها الوحيد – إتفرج

شاركت المطربة شذى متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها.

خطفت شذي الأنظار فى الصورة بإطلالة صيفية أنيقة، بصحبها كلبها حيث ارتدت فستان شيفون باللون الاسود، نالت إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، وضعت شذى بعض لمسات المكياج البسيطة وغير المبالغ فيها، كما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها.

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وأكملت شذى إطلالتها بإختيار بعض اللمسات البسيطة من الاكسسوارات، حيث اختارت قرطين ناعمين، فيما قامت بوضع طلاء الأظافر باللون الفضي الناعم.

شذى بدأت نشاطها الفني عام 1995 من خلال التمثيل، حيث شاركت في بطولة السهرة التليفزيونية “زواج على ورق سولفان”، ولكنها اتجهت للغناء عام 2003 وقدمت أكثر من ألبوم أبرزهم “ليالي الشوق” و”ليالي”.

يُذكر أن آخر أعمال المطربة شذى فيديو كليب “المرأة المستقلة” بمشاركة اوكا واورتيجا الأغنية كلمات شادى نور وألحان أورتيجا وتوزيع اوكا، وقدمت شذى فى هذه الأغنية شكلًا غنائيًا جديدًا، ومختلفا عن الذى اعتاد عليه جمهورها منها.