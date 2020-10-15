آلاف التفاعلات على تعليق زوجة محمود ياسين

الخميس 15 أكتوبر 2020

عبرت الفنانة شهيرة عن حزنها الكبير لوداع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، الذي رحل، الأربعاء، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، ونشرت شهيرة صورة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك" لزوجها الراحل معلقة: "رحل حبيب عمري خلاص".



وتفاعل جمهور كبير مع شهيرة، وعبر الآلاف عن حزنهم في وفاة الفنان الكبير.

وكتب أحد المتابعين: "لا اله إلا الله وإن لله وإن إليه راجعون، الله يرحمه ويحسن إليه وإنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه.. خالص التعازي والمواساة.. واللهم تقبل يا رب العالمين".

وكتب آخر: "ربنا يرحمه.. من أجمل وأفضل ممثلين السينما المصرية".

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وقال متابع آخر: "رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته.. سيظل أكتوبر مقترنا بأعمال الفنان العظيم".

ولد محمود فؤاد محمود ياسين في 2 يونيو/حزيران 1941 بمحافظة بورسعيد، لأم ربة منزل، وأب يعمل موظفا في هيئة قناة السويس.

تخرج في كلية الحقوق عام 1964، ورفض الوظيفة الحكومية، وقدم أول بطولة مطلقة له عبر شاشة السينما من خلال فيلم "نحن لا نزرع الشوك" أمام شادية عام 1970.

يضم أرشيفه الفني ما يقرب من 30 عملا مسرحيا منها "أهلا يا بكوات، عودة الغاب"، و140 فيلما أهمها "الرصاصة لا تزال في جيبي، الخيط الرفيع".

ورحل عن الحياة، الأربعاء، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وبعد صراع مرير مع المرض استمر 7 سنوات.