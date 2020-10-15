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شكرا لقرائتكم خبر عن كورتنى كاردشيان ترتدى "بلوزة" فقط فى نيويورك وتعتبرها "shirt dress" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتنى كاردشيان أصبحت تجد متعتها فى قضاء أغلب وقتها مع صديقتها أديسون راى ، حيث سافر الثنائى من لوس أنجلوس للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع فى مدينة نيويورك، واستطاعت كورتنى وراى التحول لصديقتين مقربتين فى وقت قصير، فبعد ساعات معدودة من التقاط " البابارتزي" عدة صور للصديقتين خلال تسوقهما فى نيويورك ، ظهرت كورتنى وراى من جديد معا.
كورتني و صديقتها
ظهرت كورتنى كاردشيان ذات الـ ( 41 عاما ) وأديسون راى التى أكملت عامها الـ ( 20 ) يوم 6 أكتوبر الماضى خلال توجههما لتناول العشاء فى مطعم إيطالى فاخر فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، و قد ظهرت الصديقتان خلال تبادلهما اطراف الحديث بينما كان يرافقهما بعض الحراس الشخصيين.
اختارت كورتنى أن ترتدى بلوزة من الساتان باللون الأبيض من تصميم دار أزياء " Bottega Veneta " لتعتبرها " shirt dress " ووصل سعره الى 895 جنية إسترلينى، و كأن كاردشيان تبعث برسالة أنها ستتبع احدث خطوط الموضة على طريقتها الخاصة.
يذكر أن أديسون راى كشفت مؤخرا أن كورتنى كاردشيان ترشدها فى العديد من الأمور الحياتيه ، وأنه يمكنها التعلم من تجارب كورتنى المختلفة .
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