شكرا لقرائتكم خبر عن اسم محمد رمضان فى صفحة الحوادث بسبب قضية مخدرات ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن اسم النجم محمد رمضان لم يصبح مثير للجدل في الفن فقط بل علي صفحات الحوادث آيضا، وذلك بعدما انتشر خبر ضبط شحنة مخدرات تحمل اسم "الأسطورة"، وهو ما زج باسم النجم في الاخبار التي نشرت عن القضية، ولذلك علق رمضان علي الأمر وكتب علي صفحة الفيس بوك الخاصة به " صحيت لقيت اسمي عنوان في صفحة الحوادث وأنا كل علاقتي بالموضوع ان الصنف اللي اتمسك مع التاجر كان اسمه الأسطورة والصحفي كاتب انه أعلى سعر وجودة في الوطن العربي" .

Advertisements

واضاف" شكراً إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية المصرية على سحب حشيش الأسطورة من الشارع وربنا يستر ومايكونش موجود أنواع تاني ليها علاقة بأسماء أعمالي زي ( ابن حلال و نمبر وان و نسر الصعيد ومافيا وزلزال والبرنس وانساي والملك وانت جدع وياحبيبي ) دي الاسماء اللي بدأت أخاف منها" .









وكانت وزارة الداخلية ولجنة مكافحة المخدرات، تمكنت من ضبط شحنة كبيرة من الحشيش يتخطى ثمنها 3 ملايين جنيه، واللافت أنهم قاموا بتسمية نوع الحشيش على إسم لقب محمد رمضان "الأسطورة"، ويبدو أنهم أطلقوا على الحشيش هذا الأسم كناية على نوعه، الذي يعد من أفضل الأنواع على حد وصفهم، وكانوا يخفونها في أماكن غير متوقعه داخل حافلة صغيرة.