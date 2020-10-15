شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين: "أمى لم تصدق حتى الآن رحيل والدى وحالتها صعبة جداً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيناريست عمرو محمود ياسين، أن والدته فى حالة صدمة حتى الآن ولم تستوعب ما حدث، وتابع:" الوالدة فى حالة صعبة جداً ولديها حالة بعدم تصديق ما حدث".

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وأضاف " ياسين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شهر أكتوبر له طبيعة خاصة مع الراحل، موضحاً أن زواجه كان فى شهر أكتوبر والرحيل أيضاً بالإضافة إلى أن كافة أعماله الوطنية كانت عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وتابع "ياسين":"أشرف بكل فخر أن والدى قام بدوره على أكمل وجه وترك أرث فنى كبير وترك محبة كبيرة للوطن، وهذه سنة الحياة وأن لله وأن إليه راجعون"، لافتاً إلى أن صلاة الجنازة ستكون بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وأن دفن الجثمان سيكون بعد صلاة الظهر فى مقابر العائلة بطريق الفيوم.