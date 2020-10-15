شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "شارع 9 "يواصلون التصوير ومنتصف ديسمبر المقبل موعد مبدئى للعرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال مسلسل "شارع 9" تصوير مشاهد العمل في أماكن متفرقة ما بين المعادى وأكتوبروالمقطم، حيث وضع مخرج العمل محمد عبد الخالق خطة لتكثيف عدد ساعات التصوير خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما تم وضع موعد مبدئي لعرض العمل على إحدى القنوات الفضائية منتصف شهر ديسمبر المقبل على أن يتم الاعلان عن اليوم المحدد خلال الأيام المقبلة.



رانيا يوسف من مسلسل شارع 9

مسلسل "شارع 9" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الاتربى، أحمد سلامة، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمى إسلام، ماجد شريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى به اثارة وتشويق.

المسلسل يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل "بيت السلايف" العام قبل الماضى وشارك في بطولته بوسي وعبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصلحى وطارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.



كواليس مسلسل شارع 9

وتنتظر رانيا عرض الموسم الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" الذى تشارك فى بطولته مع أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدى ومحمد كيلانى وتامر فرج وعارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز ومحمد العمروسى وجيلان علاء، حيث سيتم عرض العمل فى شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعدما عرض لها مؤخراً مسلسل "الحرامى" من 10 حلقات، والموسم الثانى من "مملكة ابليس" على إحدى المنصات الرقمية.