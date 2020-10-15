عمر الشناوي يروي موقفًا للراحل محمود ياسين مع جده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان عمر الشناوي حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، على نعي الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكتب "الشناوي" عبر حسابه على إنستجرام: "وداعًا للفنان محمود ياسين، ربنا يتولاه برحمته .. كل معرفتي به إنه زار جدي وهو مريض ولفت انتباهي أخلاقه وتواضعه، ربنا يرحمه وينور قبره".

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عامًا، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيس بوك".

محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 في مدينة بورسعيد، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".