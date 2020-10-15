شيري عادل بدون مكياج ونوال الزغبي بهوت شورت.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة رياضية.

كارول سماحة

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بالأبيض والأسود.

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بلقيس فتحي

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

أمل حجازي

نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة أحد أصدقائها.

سميرة سعيد

نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أبيض أنيق.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال وهوت شورت أنيق.

سعد رمضان

نشر الفنان اللبناني سعد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

ماريتا عاصي الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها