نبيل الحلفاوي ينعى محمود ياسين بآخر صورة جمعتهما

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
حرص الفنان نبيل الحلفاوي على نعي الفنان الكبير محمود ياسين، وذلك عبر حسابه بموقع "تويتر".
وغرد "الحلفاوي"، بصورة جمعته بـ"ياسين"، وعلق: "آخر لقاء لي مع الراحل العزيز والذي سيبقى بيننا بأعماله الرائعة محمود ياسين، أثناء تكريمنا في افتتاح المسرح القومي بعد غياب طويل".
ورحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين، عن وفاة والده الفنان الكبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".
محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 في مدينة بورسعيد، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".
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