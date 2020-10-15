شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع: كنت بلبس ثلاث كمامات وبرش الكحول على المخدة خوفا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج معتز التونى، إنه قدم العديد من التجارب فى التمثيل، وعن أكثر أفلامه المحببة لقلبه، أضاف:"أحب فيلم سمير وشهير وبهير فهو عايش إلى الآن، وأيضا جحيم فى الهند والذى قدمناه بعد فيلم كابتن مصر بنفس المجموعة تقريبا".

وأضاف الفنان على ربيع، أثناء لقائه مع فريق عمل فيلم "الخطة العايمة" ببرنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناةCBC : "من الممكن أن أقدم دور أكشن، فأنا كنت ألعب مصارعة ولولا كسر ذراعى كنت حققت نجاحا كبيرا فيها".

وعن فترة كورونا، قال: "هذه الفترة كانت من أصعب الفترات حيث أننى كنت موسوس لدرجة كبيرة وكنت ارتدى ثلاث كمامات وأرش الكحول على كل شيء حتى على المخدة ولكنى لم أقم بشراء أى أدوية لأنى فى الطبيعة أكره تناول الأدوية أو الفيتامينات ".

كما أكد الفنان محمد عبد الرحمن، أنه خلال فترة الحظر بسبب فيروس كورونا كان ملتزما فى المنزل وكان يقوم بالطبخ خلال مكوثه فى المنزل وكانت الخروجة بالنسبة له هى الخروج للبلكونة .