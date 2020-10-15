شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى ينعى عمه على إنستجرام.. ويطالب جمهوره بالدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان حمدى الميرغنى عمه، الذى توفى اليوم الأربعاء، وذلك من خلال صفحته الخاصة على موقع إنستجرام، حيث نشر صورة وكتب عليها "البقاء الله"( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِى فِى عِبَادِى وَادْخُلِى جَنَّتِى )، وعلى على الصورة بـ "توفى إلى رحمة الله عمى سيد نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة اللهم أسكنه فسيح جناتك وأرزق أبناءه وزوجته الصبر والسلوان" .

وكان قد سرد الفنان حمدي الميرغني تجربته مع محاولات الغناء، قائلًا إنه يغنى وهو مقتنع بأنه يقول اللحن ولكنه يقول شئ آخر تمام، مازحًا "ملحنين مصر هيطردونى كلهم". وأضاف خلال حواره إلى الشيف علاء الشربينى خلال برنامج "أصغر شيف" المذاع على قناة ON: "لو قارنت الطبخ بالغناء فأنا شيف أحسن منك"، متابعًا: "فى الغناء أنا ودني مجاتش".

Advertisements

تابع الميرغنى ساخرًا: "في السيارة حين أكون مع أهلى بيعلوا الصوت علشان محدش يسمع الدندنة". كما قدم الفنان أغنية بمشاركة إحدى المشاركات فى حلقة اليوم الجمعة من البرنامج.

برنامج "أصغر شيف" يعرض الجمعة من كل أسبوع ويعتبر أول برنامج مسابقات طبخ للأطفال ويتنافس خلاله الأطفال في مواهب الطبخ ويحصل الفائز على لقب "أصغر شيف"، ويهدف إلى تقديم أفكار جديدة لتشجيع الجيل الصغير وهو مفيد لتعلم هوايات مختلفة.

جدير بالذكر أن الشيف علاء الشربيني يقدم برنامج "أحلى أكلة" من السبت إلى الأربعاء ويذاع في تمام الثانية ظهرًا، حيث يعرض يوم السبت أسماك والأحد أكلات شعبية والاثنين أكلات للدايت والأطفال والثلاثاء أكلات العزومات والأربعاء مسابقة بين المشاهدين.