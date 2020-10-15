شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز: محمود ياسين قدم نموذجا للفن الراقى دون ابتذال أو إسفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أحمد عبد العزيز، أن الآثر الفني للفنان الكبير محمود ياسين في الفن المصري سيظل موجود ومحفوظ، وأضاف: "أنا سمعت مدام سهير شلبي عن الفنان محمود ياسين، وهو كان مثال للنجم الراقي اللي بيقدم فن راقي دون اسفاف أو إبتذال، وقدم في المسرح كلاسيكيات، وده عكس الجانب الوطني الجميل اللي كان عند الفنان الكبير محمود ياسين".

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc: "أنا فاكر لما روحت سنة 1973 كنت بتفرج على مسرحية للفنان والنجم محمود ياسين بتتكلم عن انتصار مصر والعبور، أنت بتشعر بتميز خاص وخصوصية في عمله.