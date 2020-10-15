شكرا لقرائتكم خبر عن سهير شلبى ناعية الفنان محمود ياسين: "النهاردة جزء من حياتى أتخطف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الإعلامية سهير شلبي، أنها كانت تربطها صداقة قوية بعائلة الفنان الراحل محمود ياسين على مدار 35 عاما، وقالت: "كان بيننا صداقة وحب وشغل وأيام حلوة، محمود ياسين ده قامة كبيرة أوي، وكنا بنروح رحلات مع بعض لكل حتة، كانت بتربطنا علاقة قوية جدا به وبأسرته الجميلة، وانهاردة جزء من حياتى اتخطف، فقدنا حتة مهمة جدا من حياتنا".

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذى يذاع على قناة cbc: "ده كان شخص عبقرى، فى الحضور والأداء، سواء في المسرح والسينما والحياة، وكان نموذج ومثال يحتذى به فى لكل الأجيال، وكان شخص محب لوطنه وبيشارك فى أوبريتات وعروض بيلقى فيها بصوته الرائع كلمات وطنية".