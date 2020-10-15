شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى بعد مشاركتها فى تحدى إنجازات الرئيس: اللى مش شايف الإنجازات ما بيشوفش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة عبير صبرى، على مشاركتها في تحدى إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أطلقه ”الخليج 365” للحديث عن الإنجازات التي قدمها السيسى في نهضة مصر والرفع بشأنها أمام الجميع.

وقالت عبير صبرى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل: "عندما طلب منى المشاركة في التحدى وجدت أن هناك مليون حاجة عملها الرئيس، كل ما تبص فى مكان تلاقى إنجاز ومش في قطاع واحد، بيخاطب المجتمع كله في كل قطاعاته، حاجات كتير أوى، في السياسة الخارجية والجيش والأمان والاقتصاد ومحاربة الفساد".

وتابعت: "اللى يبقى مش شايف الحاجات دى يبقى ما بيشوفش"، مردفة: "شوفت فيديو بتهاجم فيه من الإخوان، المتابعين لقنوات الإخوان يصعبوا عليكم، لأن الفيديو اللى ردوا عليا فيه أنى الأعلى أجرا في الدراما العربية دا غلط، وقالوا إننا مش بنحس بالغلابة، رغم إنى شايفة كل الإصلاحات الاقتصادية للغلابة، يصعب عليكي الناس اللى بتصدق أكاذيب لقنوات الإخوان، وقالوا معلومات عنى وعن جوزى كلها غلط وكذب".

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ووجهت رسالة لقنوات الإخوان: "بتناموا إزاى انتو مرضى نفسيين عارف انك كذاب وبتبيع بلدك، إزاى قادر تكذب الكذب دا كله، لو مدرك إنك كذاب تبقى مصيبة، ولو مش مدرك تبقى مريض"، مستطردة :"احنا مش مكسوفين إننا بنتكلم عن إنجازات وعايشين في خير، احنا مش مشردين ولا قاعدين في بلاد ناس تانية، البلد دى تتحمل أنها تقوم تانى وتكبر وتعلى، انت تتكسف من نفسك إنك خاين وبرة بلدك".

وشارك عدد كبير من نجوم الفن في تحدى إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أطلقه ”الخليج 365” للحديث عن الإنجازات التي قدمها السيسى في نهضة مصر والرفع بشأنها أمام الجميع.

وعبر الفنانون المشاركون عن سعادتهم بإنجازات الرئيس السيسى الذى قدمها خلال 6 سنوات منذ توليه حكم مصر في كل المجالات الفنية والاجتماعية والصحية والسياسية وغيرها.

وكان من ضمن الفنانين الذين شاركوا في تحدى إنجازات السيسى محمد هنيدى وأحمد سعد ولقاء الخميسى وصبرى فواز ووفاء عامر وعبير صبرى.