شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان سمير صبرى: اشتغلت 12 فيلما مع محمود ياسين.. والعمل معه كان متعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان سمير صبري، أنه قضى عمره بصحبة الفنان الراحل محمود ياسين، وقال: "إحنا عملنا مع بعض حوالي 10 أو 12 فيلما من أجمل أفلام السينما المصرية، كان بيتصل بوالدته في بورسعيد، وكان يديني أكلم والدته، وألاقيها بتدعيلوا وتدعيلي وكانت بتحبني جدا، هو طول عمره كان بيهتم بأسرته وأحبابه وكان دايما واقف جنبهم".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc: "مفيش حد بيلقي شعر زي محمود ياسين، لما اتعمل ليلة للشاعر أحمد شوقي، هو وفاتن حمامة كانوا بيلقوا شعره بطريقة جميلة، محمود ياسين عاشق بالفن وربنا وهبه أخلاق عظيمة والعمل معاه متعة كبيرة".