شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان سمير صبرى: اشتغلت 12 فيلما مع محمود ياسين.. والعمل معه كان متعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان سمير صبري، أنه قضى عمره بصحبة الفنان الراحل محمود ياسين، وقال: "إحنا عملنا مع بعض حوالي 10 أو 12 فيلما من أجمل أفلام السينما المصرية، كان بيتصل بوالدته في بورسعيد، وكان يديني أكلم والدته، وألاقيها بتدعيلوا وتدعيلي وكانت بتحبني جدا، هو طول عمره كان بيهتم بأسرته وأحبابه وكان دايما واقف جنبهم".
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc: "مفيش حد بيلقي شعر زي محمود ياسين، لما اتعمل ليلة للشاعر أحمد شوقي، هو وفاتن حمامة كانوا بيلقوا شعره بطريقة جميلة، محمود ياسين عاشق بالفن وربنا وهبه أخلاق عظيمة والعمل معاه متعة كبيرة".
وولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.
وحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).
قدم في السينما أدوارا صغيرة في نهاية حقبة الستينات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.
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