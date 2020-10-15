مى سليم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها على طريقتها الخاصة.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة مى سليم بعيد ميلادها ابنتها لى لى الذى يوافق غدًا حيث نشرت عدة صور تجمعها بها على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وعلقت قائلة: بكرة عيد ميلاد أحلي حاجة في حياتي لي لي ربنا يخليكي ليا يارب كل سنة وانتي معايا وكل سنة وانتي أغلي حاجة في حياتي كل سنة وانتي حلوة يارب أشوفك أسعد الناس ويحفظك من كل شر بحبك ربنا يحفظ كل ولادنا.

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وانتهت مؤخرا الفنانة مى سليم من تصوير مسلسل "بأثر رجعى"، والذى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف فتحى الجندى وإخراج معتز حسام ويشارك فى بطولته كل من محمد عز وتونى ماهر وهالة فاخر وهاجر الشرنوبى وإيناس شيحة وخالد محروس ومحمد حسني وشمس وعلاء زينهم وسعيد صديق ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي.

يذكر أن مى سليم انتهت منذ فترة أيضا من تصوير مشاهدها الأخيرة أيضاً من مسلسل "خيط حرير" مع مى عز الدين ويشارك فى بطولته ومحمود عبد المغنى ونيكولا معوض وسوسن بدر هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.