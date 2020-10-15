شكرا لقرائتكم خبر عن ديكابريو وميريل ستريب وكيت بلانشيت وآخرون بجانب جينيفر لورانس في Don't Look Up والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن قام المخرج العالمي ستيفن سودربيرج بتجميع فريق الفيلم الشهير Ocean's Eleven لم نرَ عددا كبيرا من نجوم الصف الأول في فيلم واحد، وهو ما تعمل عليه حالا شبكة Netflix برفقة المخرج آدم مكاي، فبعد تعاقد النجمة العالمية جينيفر لورانس علي الفيلم الجديد Don't Look Up، انضم اليها مجموعة الكبار وهم ليوناردو ديكابريو، وميريل ستريب، وكيت بلانشيت، وجونا هيل، وهيمش باتيل، وتيموثي شالاميت، وأريانا جراندي، وكيد كودي، وماثيو بيري، وتومر سيسلي، بالإضافة الي روب مورجان المعلن سابقًا.

سوف يقوم آدم مكاي بالكتابة والإخراج والإنتاج المشترك جنبًا إلى جنب مع Kevin Messick، وتدور أحداث الفيلم حول اثنين من علماء الفلك الذين يشرعون في جولة إعلامية لتحذير البشرية من اقتراب كويكب سيدمر الأرض.

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وذلك حسبما ذكر تقرير موقع deadline كما أضاف التقرير أن هذا الفيلم هو الأول للنجمة بعد آخر أفلامها red sparrow الذي حقق نجاحاً كبيراً أثناء طرحه قبل سنتين عام 2018، حيث حقق الفيلم ردود أفعال كبيرة وقتها ولعبت فيه جينيفر لورانس دور عميلة مخابرات روسية اضطرت للعمل بهذا الأمر بسبب مرض والدتها واصابتها في قدمها لتترك الباليه التي كانت راقصة بارعة فيه وتدخل هذا العالم المخيف ثم تنقلب عليهم وتعمل لصالح المخابرات الأمريكية.

على جانب آخر تعتبر النجمة جينيفر لورانس واحدة من أهم نجمات هوليود خلال السنوات الأخيرة، حيث قامت ببطولة العديد من الأفلام الهامة رغم سنها الصغير، كما توجت بالعديد من الجوائز أبرزها تتويجها بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Silver Linings Playbook ثم تم ترشيحها بعد ذلك في ثلاث مرات أخرى للأوسكار عن ادوارها في : Joy و American Hustle و Winter’s Bone.