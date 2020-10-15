شكرا لقرائتكم خبر عن معتز التونى: سعيد بالعمل مع على ربيع وتوتا.. وشهد رمزى: خائفة من خوض تجربة التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج معتز التونى إنه قدم العديد من الأعمال مع الفنان على ربيع مثل لهفة وعمر ودياب وغيرهما كما قدم أعمالاً أيضًا مع محمد عبد الرحمن، وهما فنانين محترفين ومريحين فى العمل وسعيد بالعمل معهم.

وأضاف التونى: كنا نصور فيلم الخطة العايمة أثناء كورونا وأتذكر أن على ربيع كان قلق جدًا بشأن هذه الفترة لدرجة أنه كان يحدثهم عن بعد وفى مشاهد التجمعات كان يشعر بالتوتر والقلق.

وكشفت المنتجة شهد رمزى أثناء استضافتها ببرنامج معكم مع فريق عمل فيلم الخطة العايمة، والذى تقدمه الاعلامية منى الشاذلى على قناة Cbc، أن كثيرا ماقيل لها أنها لابد أن تخوض تجربة التمثيل وكانت دائما تسمع سؤال "انتى مامثلتيش ليه؟" وقالت ولكننى فى الحقيقية خائفة من خوض تجربة التمثيل بالإضافة لكونى أنشأت فى أسرة مهتمة بالصناعة فشربت الصناعة منهم أكثر من الواجهة، ولكننى فى الحقيقة حصلت على ورشة تمثيل وأثنوا على خلال الورشة ولكننى لم أخوض التجربة إلى الآن.

كما قال أحد مؤلفى فيلم الخطة العايمة أحمد عبد الوهاب، أن أحداث الفيلم تدور حول شخصين وهم مكفوفين ويتم تجنيدهم لسرقة أحد البنوك ويطلب عمرو عبد الجليل من غادة عادل أن تقوم بتدريبهم على السرقة.

يذكر أن فيلم "الخطة العايمة" بطولة علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله ، بيومى فؤاد ، أحمد عبد العزيز ، محمد فاروق ، ياسر الطوبجي ، إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى

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