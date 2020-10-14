صورة قديمة لفيكتوريا بيكهام تتلقى رد فعل قوي من معجبيها.. شاهد

رنا صلاح الدين - تفاعل معجبو عارضة الأزياء والمغنية البريطانية المعروفة فيكتوريا بيكهام مع صورة قديمة لها، تعود لبدايات حياتها الفنية.

كانت مغنية بوب الإنجليزية جيري هورنر، قد شاركت صورة جمعت فتيات فرقتها، عندما كانت عضوة في فرقة فتيات البوب البريطانية " Spice Girls" على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، ولاحظ معجبو فيكتوريا بيكهام كيف كانت تبدو المصممة تمامًا مثل أبنائها!

وكانت جيري قد شاركت اللقطة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، والتي ضمت جميع أعضاء الفرقة الخمسة اللواتي يظهرن وكأنهن غاضبات، مع عبوس مبالغ فيه.

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وأوضحت المغنية سبب ذلك العبوس في التعليق حيث كتبت: "إجازة الأربعاء أخرت الرحلة منذ 25 عامًا". حيث جاء رد فعل متابعيها سريعًا، وعلق أحدهم: " من يعرف أنهن سيكن أفضل فرقة فتيات في التاريخ". بينما لم يستطع آخرون ملاحظة التشابه بين فيكتوريا وأطفالها. فيما اقترح معلق آخر أن مصممة الأزياء كانت تشبه إلى حد كبير أحد أبنائها.

لفيكتوريا ثلاثة أبناء من زوجها لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، وهم بروكلين، 21 عامًا، روميو، 18 عامًا، وكروز، 15 عامًا.

فيكتوريا