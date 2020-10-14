هل ينجح خواكين فينيكس في تجسيد شخصية "نابليون بونابرت" في Kitbag؟

رنا صلاح الدين - سيقوم النجم العالمي خواكين فينيكس بتصوير شخصية نابليون بونابرت في العمل السينمائي الضخم Kitbag، والذي يعد سيرة ذاتية قادمة من إخراج البريطاني ريدلي سكوت.

يتناول فيلم Kitbag مرحلة الصعود الصعب للإمبراطور الفرنسي في القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى علاقته المضطربة مع زوجته جوزفين. من المقرر التصوير في العام المقبل.

تشير تقارير موقع " ديدلاين"، إلى أن عنوان الفيلم قد استُلهم من القول المأثور: " يمتلك كل جندي طاقم مخفي في حقيبة معداته".

تم ترشيح فينيكس، الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل هذا العام عن دوره الرائد في فيلم Joker، كما رُشح الفنان لجوائز الأوسكار سابقًا عن أدواره في Gladiator، وWalk The Line، وThe Master. في فيلم Gladiator، لعب فينيكس أيضًا شخصية الإمبراطور الروماني كومودس.

خواكين فينيكس