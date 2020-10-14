رامي صبري يُغني تتر مسلسل “طلقتك نفسي”

متابعة بتجـــــــــــرد: انتهى الفنان المصري رامي صبري مؤخرًا من تسجيل تتر مسلسل “طلقتك نفسي” المقرر عرضه في الأيام المقبلة.

وكشف رامي صبري عن البوستر الخاص بالأغنية من خلال صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، وقال: “مشر مرتاحين.. تتر مسلسل طلقتك نفسي، قريباً”.

مسلسل “طلقتك نفسي” سيناريو وحوار أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي ويشارك في بطولته كل من هاجر أحمد، ومحمد عادل، ونهال عنبر، وهايدي موسى، ونانسي صلاح ومي حسن.

نفيد بالذكر أن رامي صبري طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “خليني أشوفك تاني” من كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين وتوزيع أسامة عبد الهادي.