جدل بعد اختيار الإسرائيلية جال جادوت لدور كليوباترا: ملكة مصر كانت سمراء

انتقدت وسائل الإعلام اختيار الممثلة الإسرائيلية جال جادوت لتجسيد شخصية الملكة الفرعونية كليوباترا في الفيلم الجديد Cleopatra.

ووفقًا لموقع "ياهو" البريطاني، أكدت جال جادوت، الأحد الماضي، انضمامها لمخرجة فيلمها السابق "وندر وومن" باتي جنكينز، في فيلم جديد بعنوان "كليوباترا"، مؤكدة أن الفيلم سيتحدث عن تاريخ الملكة الفرعونية بشكل لم يسبق التطرق إليه من قبل.





وبمجرد إعلان "جادوت" الخبر، انتقد الجمهور اختيارها، معتبرين أن كونها جندية سابقة في الجيش الإسرائيلي، كان يجب أن يدفعها للاعتذار عن تجسيد شخصية ملكة مصرية.

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ودشن الجمهور حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال أحدهم: "جندية إسرائيلية تلعب دور كليوبترا.. طالما اختارت هوليوود ممثلات بيضاوات للعب دور ملكة النيل، ألا يمكنهم لمرة واحدة اختيار ممثلة إفريقية؟".

وذكر مستخدم آخر: "عار عليك جال جادوت، بلدك تسرق الأرضي العربية وأنتِ تسرقين أدوارهم في الأفلام".

وذكر آخر: "متأكد أن جال جادوت ستلعب دور كليوبترا جيدًا، ولكن بالنسبة ليّ شخصيًا أفضل لو كانت كليوبترا ممثلة داكنة البشرة، لأن ذلك يبدو أكثر دقة تاريخيًا".



