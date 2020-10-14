إنفوجراف.. محمود ياسين.. رحلة 44 عاما من الفن ينهيها ألزهايمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدرك الفنان المصري محمود ياسين أن الثبات على نغمة واحدة يدفع الجمهور للملل، لذا راهن على التغيير والقفز من دور لآخر برشاقة، فهو المسؤول الفاسد في مسلسل "سوق العصر"، والجندي المخلص لوطنه في "الرصاصة لا تزال في جيبي"، والعاشق في فيلم "اذكريني".

وعندما نتأمل سجل محمود ياسين الفني نكتشف أن كل الشخصيات التي قدمها هي نماذج حقيقية من لحم ودم.

”الخليج 365” ترصد في الإنفوجراف التالي، أبرز محطات الفنان المصري الراحل محمود ياسين خلال مشواره الفني.



