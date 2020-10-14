مفتاح الجنة في كلمة.. رسائل محمود ياسين لمحبيه

الخليج 365الأربعاء 2020/10/14 11:10 م بتوقيت أبوظبي
حرص الفنان محمود ياسين طوال مسيرته الفنية على كسب ثقة الجمهور، لذا قدم أعمالا تحترم عقله ووعيه، وبسبب العلاقة القوية بين محمود ياسين وجمهوره، ألقى خبر رحيله بظلال الحزن على محبيه.
وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، الكثير من الفيديوهات للفنان المصري الراحل محمود ياسين، معبرين عن حزنهم الكبير بسبب فقدانه.
كما تداولوا بشكل واسع مقاطع فيديو يظهر فيها الفنان محمود ياسين، وقد وجه رساله شكر إلى محبيه باللهجة المصرية قائلا: "يسعدني جدا أن أعلم أن الناس مشغولة بي وتفكر بي وتتمنى لي الصحة والسعادة".
وقال: "الفنان يعيش ويطول عمره بالأماني الطيبة والأمنيات الحلوة التي تأتي من قلوب الناس الذين يحبونه ويقدرونه وتتمنى له الحياة والسعادة.. شكرا للناس الطيبين على كل ما يبذلونه من جُهد ومن محبة، لأنها مثل الروح لكل فنان، شكرا".
وتداول آخرون فيديو قديما للفنان الراحل قال فيه: "أتعرف ما معنى الكلمة.. مفتاح الجنة في كلمة.. دخول النار على كلمة.. وقضاء الله هو الكلمة.. الكلمة نور وبعض الكلمات قبور.. بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري.. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي".
وانتشرت آلاف الصور ومقاطع الفيديو على "تويتر" و "فيس بوك"، في العالم العربي، مع كثير من التعليقات التي ترثي الفنان المصري الكبير، والذي ترك خلفه إرثا طويلا من الأعمال الفنية والإبداعية.
وتوفي الفنان المصري محمود ياسين في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
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