آخر صورتين للفنان محمود ياسين قبل وفاته

تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورتين للفنان المصري الرحل محمود ياسين في أيامه الأخيرة.

وظهر "ياسين" في الصورة الأولى بصحبة ابنته رانيا وزوجها الفنان محمد رياض، وكان جالسا على كرسي متحرك وتعلو وجهه ابتسامة عريضة.



أما الصورة الثانية فجمعت بين الفنان محمود ياسين وحفيده محمود عمرو.

وكان آخر ظهور للفنان الراحل عبر شاشة السينما من خلال فيلم "جدو حبيبي" إنتاج عام 2012 وشاركته البطولة الفنانة بشرى ولبنى عبدالعزيز والفيلم من إخراج علي إدريس.





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ولد محمود فؤاد محمود ياسين في 2 يونيو/حزيران 1941 بمحافظة بورسعيد، لأم ربة منزل، وأب يعمل موظفا في هيئة قناة السويس.

تخرج في كلية الحقوق عام 1964، ورفض الوظيفة الحكومية، وقدم أول بطولة مطلقة له عبر شاشة السينما من خلال فيلم "نحن لا نزرع الشوك" أمام شادية عام 1970.

يضم أرشيفه الفني ما يقرب من 30 عملا مسرحيا منها "أهلا يا بكوات، عودة الغاب"، و140 فيلما أهمها "الرصاصة لا تزال في جيبي، الخيط الرفيع".

ورحل عن الحياة، الأربعاء، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، بعد صراع مرير مع المرض استمر 7 سنوات.



