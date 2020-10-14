شكرا لقرائتكم خبر عن شهد رمزى: "الخطة العايمة" أول تجربة إنتاجية لى.. وتوتا يؤكد: أنا وعلى ربيع بينا كيمياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منتجة فيلم "الخطة العايمة" شهد رمزى هذه أول تجربة إنتاج لى، فطيلة حياتى أتمنى أن أخوض تجربة الإنتاج وفجأة أخذت قرار الإنتاج وتواصلت مع المخرج معتز التونى الذى كان يربطنى به علاقة صداقة من أيام فيلم سمير وشهير وبهير وبدأنا العمل على فيلم ولكن لم يكتمل حتى جاء فيلم الخطة العامية ومنذ اللحظة الاولى لم نرَ سوى على ربيع ومحمد عبد الرحمن فى الفيلم.

وأضاف الفنان محمد عبد الرحمن أثناء استضافته مع فريق عمل فيلم الخطة العايمة ببرنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى والذى يذاع على قناة CBC، فيلم الخطة العامية لم يكن أول عمل يجمعني مع على ربيع فقد عملنا سويًا فى الكثير من الأعمال وبيننا كيمياء، كما أكد الفنان على ربيع أنه يعرف الفنان محمد عبد الرحمن منذ ١١ عاما بمركز الإبداع الفنى وقدما عرض "حلو الكلام" كان أول عرض يجمعهما سويًا ومن يومها أصبحوا أصدقاء مقربين. يذكر أن فيلم "الخطة العايمة" بطولة علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله ، بيومى فؤاد ، أحمد عبد العزيز ، محمد فاروق ، ياسر الطوبجي ، إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى Advertisements يذكر أن أحداث الفيلم تدور إطار كوميدي لايت حول أحد الأشخاص يتطلع إلى سرقة أحد البنك لوجود أوراق هامة في الخزانة، فيتفق مع (جلال وياسمين) لتولي المهمة، واللذان يختاران اللصان الساذجان (حمزون وعلى الله) لتنفيذ تلك المهمة، ويبدآن في تدريبهما.

يذكر أن فيلم "الخطة العامية" بطولة علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله ، بيومى فؤاد ، أحمد عبد العزيز ، محمد فاروق ، ياسر الطوبجي ، إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى

يذكر أن أحداث الفيلم تدور إطار كوميدي لايت حول أحد الأشخاص يتطلع إلى سرقة أحد البنك لوجود أوراق هامة في الخزانة، فيتفق مع (جلال وياسمين) لتولي المهمة، واللذان يختاران اللصان الساذجان (حمزون وعلى الله) لتنفيذ تلك المهمة، ويبدآن في تدريبهما.