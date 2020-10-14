شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر وهايلى بالدوين فى نزهة بلوس أنجلوس بعد تناولهما وجبة خفيفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن استمتع نجم البوب الشهير جاستين بيبر وزوجته النجمة هايلى بالدوين مؤخرا بقضاء أجازة رومانسية قصيرة فى سانتا باربرا ، عاد مؤخرا الزوجان من جديد إلى لوس أنجلوس، وقد شوهدا أمس الثلاثاء حيث توقفا لتناول معا وجبة خفيفة وسريعة.

وقد التقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لبالدوين وبيبر بعد الانتهاء من تناول الطعام، حيث ظهرا وهما يحملان بعض العصائر والمقرمشات، وقد اعتمد بيبر على ارتداء ملابس رياضية فضفاضة مكونة من " تى شيرت " باحدى درجات اللون الرمادى وشورت يحمل بهض النقوش وقبعة باللون الأسود ، أما بلدوين فقد اختارت أن ترتدى "بلوزة" قصيرة " polka dot " وبنطلون جينز و اختارت أن تكمل أناقتها بارتداء " صندل " باللون الأسود ذى الكعب العالى .

يذكر أنه بالرغم من مرور أكثر من عامين على زواج هايلى بالدوين وجاستين بيبر فإن شائعات توتر العلاقة تلاحقهما باستمرار ، فقد قرر نجم البوب الشهير جاستين وهايلى الحفاظ على علاقتهما متجددة من خلال التوجه إلى المدينة فى مسقط رأسهما فى لوس أنجلوس لقضاء وقت ممتع هناك، ولتوثيق الزوجان لـ "موعدهما" الرومانسى التقط بيبر وهايلى سلسلة من الصور ونشرها النجم الشهير على صفحته الشخصية على موقع " Instagram " ليراها 148 مليون متابع.

كما كشفت هايلى بالدوين مؤخرا عن عدد من الصور التى جمعتها بجاستين بيبر وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" حيث ظهرت بالدوين ذات الـ23 عاما خلال إعدادها لوجبتهما المفضل وهى البيتزا التى يتناولها الزوجين مرة واحدة خلال الشهر التزاما بنظام الحمية الذى يتبعاه ، حيث علقت هايلى على الصورة فكتبت : " ليلة البيتزا عندنا واحدة فى الشهر".

ويبدو أن صور البيتزا التى نشرتها هايلى بالدوين كانت شهية بالنسبة للكثير من مشاهير العالم، فعلق أغلبهم على الصور وكأنهم يدعون انفسهم للعشاء مع الزوجين، ومن أبرز هؤلاء النجوم هى نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر أنها ستأتى لهم الشهر المقبل " ، اما تايلور هيل فأكدت أنها بجاحة للبيتزا الآن .

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