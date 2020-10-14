شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض :محمود ياسين مش هيتكرر تانى لا إنسانيا ولا فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان محمد رياض، الشكر لجميع من قدم التعازى فى مصر والوطن العربى، وتفاعل بالدعاء على روح الفنان محمود ياسين عبر السوشيال ميديا والقنوات الإعلامية.

وأكد الفنان محمد رياض، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية ،"TeNأن محمود ياسين كان مثله الأعلى في الفن، وكان والده وليس حماه حتى آخر لحظة جمعتهما ببعض، فهو دائما عطوف وحنين معقبا: "كان سند وضهر وحنين.

وأشار رياض، إلى أن آخر مرة رأى فيها الفنان الراحل محمود ياسين كان أمس الثلاثاء مساء، كما أنه في اللحظات الأخيرة كانت حالته لا تسمح بالحديث كثيرًا، متابعا: "كان مثل مشرف لأسرته كلها ولبلده وقدم كتير للفن والبلد، وكل الاحتفالات الوطنية كان مشارك فيها بكل حب، وخدوم لجميع زملائه، ولن يتكرر مرة ثانية فنيا أو إنسانيا".