شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد عن حصول شقيقه على جائزة الدولة : "عملت عزومة حلوة ومعايا الفواتير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان عمرو سعد، عن حصول شقيقه الدكتور سامح سعد أستاذ دكتور في الفيزياء الحيوية، الحاصل على الدكتوراه فى الفيزياء الحيوية، وجائزة الدولة للتفوق العلمى، قائلا : " مكنشى مدهشة ولكن عندما التقيت بالراحل أحمد زويل قال أشهد أن أأأن أخوك بيخطط أن يحصل على نوبل من قلب مصر.. وبدأ في مشواره كان بياخد مصروف وكان بياخدها مشى عشان يحوش لما يروح المدرسة ويحرم نفسه من الاكل عشان يجيب كتب مستعمله.. ومكنش فيه امكانيات وقدر يعلم نفسه وعنده مكتبة بها 300 كتاب في هذا الوقت".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلى عبر برنامجها معكم، المذاع على قناة cbc، : " والكتب إلى كانت في مكتبته في الأدب والعلوم والفيزياء والشعر، ورحلته كان فيها إصرار.. وفضل يجتهد عشان يطلع منحه لأوروبا وأمريكا.. وكان بيشتغل من نار وعنده إصرار رهيب.. وكل ما ينزل مصر يشرح لينا اللى بيقوم بعمله.. ومفيش حاجة اسمها ظلم ومعظم الناس اللى حققت كانت بتمر معاناه قبل الصعود.. ومفيش حاجة اسمها مستحيل"، ساخرا : "عملت عزومة حلوة بسبوسة ومعايا الفواتير".

وكان أعرب الدكتور سامح سعد على، خبير الأمن الصحي العالمي، مدير برامج بمستشفى السرطان أطفال مصر، عن سعادته بعد حصوله على جائزة الدولة للتفوق في العلوم في مجال العلوم الأساسية، والتي أعلنها مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

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وقال الدكتور سامح عيد، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه قدم 10 أبحاث تتناول دور مصانع الطاقة داخل الخلايا البشرية والحيوانية وتأثيرها على الشيخوخة وأمراض القلب والسرطان، لفهم الأمراض بشكل أكبر دقة، بما يؤهل للبحث على المشكلات الصحية المصاحبة لهذه الأمراض.

ووجه الشكر لفريقه البحثي في مدينة زويل ومستشفى 57357، قائلًا إن المجموعة العلمية قامت بمساهمات كبيرة في الأبحاث العلمية المتعلقة بمصانع الطاقة داخل الخلايا.

وأوضح أنه كان حريص على التقديم للجائزة من خلال أبحاث شارك بها داخل بلده مصر، رغم مشاركته بالعديد من الأبحاث العالمية التي لاقت تميزًا كبيرًا في الولايات المتحدة الأمريكية.