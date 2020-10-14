شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات أمريكية تطالب بفتح دور العرض السينمائية في نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط تصاعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد في الولايات الأمريكية، طالب أصحاب دور العرض السينمائية في نيويورك، حاكم الولاية⁠ آندرو كومو بإعادة فتحها مع تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى الفيروس التاجي "كوفيد 19"، حسبما ذكرت "Variety".

ووجهت اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمي للسينما، وهي منظمة عالمية لمشغلي السينما، رسالة مفتوحة إلى حاكم ولاية نيويورك الأمريكية تحثه على تخفيف موقفه والسماح لأجزاء من الولاية بإعادة فتح دور السينما".

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وجاء في الرسالة: "نحن ندرك التزامك بضمان أن يظل مواطني نيويورك آمنين ومحميًا من كوفيد 19 مع وجود مناطق معينة في نيويورك تشهد طفرات في الفيروس، فإننا بالطبع لا نقترح أن تفتح الولاية بأكملها مرة واحدة. ومع ذلك، فإننا نطلب منك اعتماد خطة مماثلة لتلك الموجودة في كاليفورنيا".

من ناحية أخرى، أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد حالات الإصابة الإجمالي بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ارتفع إلى 7 ملايين و817 ألفا و863 شخصا على الأقل، وذلك بعد تسجيل 13 ألفا و664 حالة إصابة الثلاثاء.

وأشارت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الثلاثاء، إلى أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس داخل الولايات الأمريكية بلغ 215 ألف و355 حالة، وذلك بعد تسجيل 270 حالة وفاة الثلاثاء.