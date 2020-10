شكرا لقرائتكم خبر عن خواكين فينيكس يجسد نابليون بونابرت في فيلم "Kitbag" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر النجم العالمي خواكين فينيكس على تجسيد شخصية الزعيم نابليون بونابرت في فيلم جديد بعنوان "Kitbag"، وسيكون فيلم سيرة ذاتية عن الإمبراطور الفرنسي في القرن التاسع عشر للمخرج العالمي ريدلي سكوت.







خواكين فينيكس يجسد نابليون بونابرت

ويركز فيلم Kitbag على أصول نابليون وعلاقته المتقلبة مع زوجته جوزفين، والفيلم في المراحل الأولى من التخطيط و تصويره سيكون في Disney's 20th Century Studiosسيتم توجيه المشروع وإنتاجه بواسطة سكوت من خلال شركة Scott Free، واستعان سكوت بكاتب السيناريو ديفيد سكاربا لكتابة السيناريو،و تعاون سكاربا وسكوت سابقًا في فيلم الإثارة والجريمة " All the Money in the World "لعام 2017.

ويستكمل سكوت أيضًا تصوير"The Last Duel" بطولة مات ديمون وآدم درايفر وجودي كومر وبن أفليك ، ومن المقرر أن يبدأ تصوير فيلم "Gucci" في إيطاليا مارس المقبل والذي ستشارك فيه ليدي جاجا في دور باتريزيا ريجياني إلى جانب روبرت دي نيرو وآل باتشينو وآدم درايفر وجاريد ليتو.

كان النجم خواكين فينيكس فاز بأفضل ممثل فى حفل الأوسكار 2020 عن دوره بفيلم Joker المقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comic، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق له العرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.