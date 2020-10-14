شكرا لقرائتكم خبر عن ليندسى لوهان تحث جمهورها على ارتداء الكمامة للحماية من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة الأمريكية العالمية ليندسى لوهان، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة لها بالكمامة، حثت فيها معجبيها على ضرورة ارتداء الكمامة لحماية أنفسهم والآخرين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، معلقة :"ابق آمنًا. ارتدي قناعك".



ليندسي لوهان عبر انستجرام

وفي وقت سابق، احتفلت النجمة العالمية ليندسى لوهان بعيد ميلادها الرابع والثلاثين، حيث ولدت يوم 2 يوليو عام 1986، ونشرت صورة من طفولتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "إنه عيد ميلادى".



ليندسي لوهان

Advertisements

وطرحت الفنانة ليندسى لوهان أغنيتها Back To Me وذلك بعد غياب عن عالم الموسيقى وصل إلى 15 عاما وهى الأغنية التي تلمح فيها لشربها الكثير من الخمور ضمن كلمات الأغنية، وكانت ليندسي لوهان اثارت الكثير من الجدل حولها حيث احتفلت بعيد ميلادها من خلال نشر صورة عارية لها، وهي تجلس علي الأرض أمام المرآة وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها.

كما نشر العديد من الأقاويل التي أشارت إلي قرب اعتناقها الإسلام بسبب وضعها لعدد من الآيات القرائية علي صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل وأيضا حملها لنسخة إنجليزية من القرآن الكريم.

ومن آخر أعمال ليندسي لوهان كان مشاركتها في بطولة فيلم "Among the Shadows" مع عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم جياني كابالدى وشارلوت بيكيت و دويمينيك مادانى، وغيرهم .