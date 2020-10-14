شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر Comic Con لوس أنجلوس يقع ضحية لـ COVID-19.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منظمو Comikaze Entertainment عن إلغاء Comic Con لوس انجلوس 2020 ، والذي كان من المقررعقده في الفترة ما بين 11-13 ديسمبر، وذلك مع الإعلان عن إقامته في 2021 ، في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر.

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وأصدرمنظمو Comikaze Entertainment بيان ورد فيه: "في الأسبوع الماضي، قدم حاكم نيوسوم أخيرًا تحديثًا بشأن إعادة فتح خطط المنتزهات الترفيهية، والتي اعتقد معظم الأشخاص أن هذا سيشمل إرشادات الفعاليات والمؤتمرات، لكن ما حدث هو عدم الإعلان عن إرشادات لإعادة فتح الحدائق الترفيهية حتى الآن ، وبالتالي ، الأحداث".

وأضاف البيان " بالتالي لا توجد طريقة لمنظمي الأحداث أمثالنا لمعرفة ما إذا كانت الخطط والتغييرات التي أجريناها لنكون آمنًا ستكون صحيحة أوكافية لذلك مع هذا الاتجاه الجديد من الدولة، نعيد الجدولة ".

L.A. Comic Con هو مؤتمر متعدد الأنواع يقام لمدة ثلاثة أيام يعقد سنويًا في وسط مدينة لوس أنجلوس ، كاليفورنيا، و L.A. Comic Con هي واحدة من أكبرالاتفاقيات المستقلة في الولايات المتحدة وتشمل العديد من الفئات، بما في ذلك اعمال الهزلي والرعب و sci-fi والأنيميشن والألعاب وثقافة البوب ​​، مع التركيز بشكل خاص على مجتمع لوس أنجلوس المحلي.