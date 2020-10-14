شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة بشرى: ليا الشرف إنى كنت أخر بطلة فى أفلام الفنان الكبير محمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة بشرى، أن لها الشرف أن تكون أخر بطلة في أفلام النجم الراحل محمود ياسين، وهو كان دايما يقولنا وهو بيصول أنه عمل 177 فيلم وفيلم "جدو حبيبى" هو الفيلم رقم 178، وهو كان مثال للرجل المصري كما ينبغى أن يكون، فى عمله كفنان كبير، وكرجل له تأثيره فى أسرته، وجمع بين التوازن بين الحياة العملية وكأب يهتم بأبناءه.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على قناة النهار: "أنا هفتقد صوت الفنان الكبير محمود ياسين، له بصمة صوتية عظيمة، لما بيبقى فى اختلاف فى وجهات النظر بينه وبين غير كان بيتواصل بمنتهى الحرفية والمهنية والحكمة، والعمل معاه شىء عظيم يفيد أى شخص".

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وولد محمود فؤاد محمود ياسين فى مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) فى بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف فى يوم ما على خشبة المسرح القومى، انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

وحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).

قدم في السينما أدوارا صغيرة في نهاية حقبة الستينات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.