شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر ترد على الإخوان بعد مشاركتها فى تحدى إنجازات السيسى: بس يا خونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت النجمة وفاء عامر على مذيعي الإخوان منهم محمد سمير ومحمد ناصر ومعتز مطر، الذين تطاولوا عليها بعد مشاركتها في تحدى إنجازات الرئيس السيسي، الذى أطلقه ”الخليج 365” منذ أيام.

وقالت النجمة وفاء عامر في فيديو جديد لها: "يا جماعة أنا من يومين أتكلمت عن إنجازات الرئيس وقولتله شكرًا على كل حاجة حلوة بتعملها لينا، والخونة اللى بره مصر، اللى مش عاجبهم يولعوا، أنا بعمل مسلسل منصات مش هيتعرض في مصر، يعنى ما بشتغلش مع التليفزيون المصرى أو مع سينرجى مثلاً، لكن هنفضل أسيادكم وتاج راسكم، وهتفضل مصر غصب عنكم، غصب عنكم، بنحبه، بنحبك يا ريس".

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كانت النجمة وفاء عامر قد شاركت في تحدى إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أطلقه ”الخليج 365”، في 3 دقايق، وتحدثت عن إنجازات مشروع الأسمرات والكبارى والمليون ونص فدان الذين وصلوا لـ 3 ملايين ونص فدان، وعن المنظومة التعليمية والمنظومة الصحية والاهتمام بالمرأة وكوتة المرأة التي زادت في مجلس الشعب، وعن شباب الخريجين والحق لهم في التوظيف بعد ما كان فى 8 سنين وصل لسنتين.

ووجهت وفاء عامر الشكر للرئيس وقالت: "شكرًا ليك يا ريس إنك شيلت رقبتك على إيدك مهتمتش بأسرتك الصغيرة واهتميت بأسرتك الكبيرة، وهى مصر تحيا مصر.. شكرا على الثروة السمكية شكرًا على إن الجيش بقى رقم واحد من 15 فى الجيوش العربية، وشكرًا على الطرق والكبارى، شكراً على مصر اللى بتتغير، شكراً على الاقتصاد الذى يزيد يوم بعد يوم شكراً على المنظومة التعليمية والصحية.

وتابعت وفاء: "شكرًا ليك ياريس على كل حاجة حلوة بتعملهالنا وتقدمها لمصر، شكرًا ليك وبنوعدك إننا نعمل فن يليق باسم مصر وأنا واحدة من الموجودين في المنظومة وفرحانة جدًا بالتقدم وإن شاء الله بدل ما يكونوا 20 عمل نصل لـ 60 عملا مثلما كنا نقدم.. إحنا كنا في ريادة وهنفضل في ريادة طول ما حضرتك موجود وأنا واحدة من الجيش وأنا أفرح لما ألاقى الجيوش اللى ورايا وزملائى كمان بيشتغلوا شكرًا لكل واحد بيضحى لمصر وأولهم حضرتك وبعتذر لـ"الخليج 365" مكفوش الـ3 دقايق".