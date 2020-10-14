شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "باسيله" أول أعمال طارق العريان للنجمة ريهام حجاج رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم المنتج والمخرج الكبير طارق العريان أولى تجاربه في عالم الدراما التليفزيوينة من خلال مسلسل "باسيله"، من بطولة النجمة ريهام حجاج، وإنتاج موسى عيسى بمشاركة طارق العريان.

وكان من المقرر إنطلاق المسلسل في سباق رمضان 2021، ولكن الشركة المنتجة قررت تأجيل المسلسل بسبب ظروف كورونا، وصعوبة التصوير والسفر، حيث سيتم تصوير أغلب مشاهد المسلسل في عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية، وذلك وفقا لقصة المسلسل، والعمل من بطولة النجمة ريهام حجاج وعدد كبير من الفنانين المصريين والعرب.

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كانت النجمة الشابة ريهام حجاج قد أعلنت، عن إعادة عرض مسلسلها " لما كنا صغيرين " حيث تم عرضه للمرة الأولى فى موسم رمضان الماضى، عبر قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية وحقق نجاحا كبيرا بعد عرضه.

وأشاد متابعو مسلسل "لما كنا صغيرين" بأداء النجمة ‏ريهام حجاج ‏لشخصية "دنيا" ضمن الأحداث خاصة أنها ‏شخصية مركبة تتضمن مراحل ‏زمنية مختلفة وصراعات ‏قوية وحالات شعورية وإنسانية، كما أشادت ‏الفتيات ‏بـ"استايل" وأزياء بطلة العمل.‏

يذكر أن النجمة ريهام حجاج، حققت نجاحا كبيرا فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين" وعرض على قناة‎ dmc ‎، ‏وعلى قناة الحياة ‏وشارك فى بطولته كل من محمود ‏حميدة، ‏خالد ‏النبوى، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏‏وهانى عادل، ‏وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن ‏‏عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد، وهو تأليف ‏‏أيمن ‏‏‏سلامة، ‏وإخراج محمد ‏على.