شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن الراحل طاهر مصطفى بعد رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى المطرب طاهر مصطفى، الذي اشتهر في حقبة التسعينيات بأدائه العديد من الأغاني لكبار المطربين مثل أم كلثوم وعبد الوهاب واشتهر بأدائه لأغنية "من غير ليه" لموسيقار الأجيال وحقق من خلالها شهرة كبيرة جدًا في مرحلة التسعينات، ويكشف ”الخليج 365” 5 معلومات عن المطرب الراحل.

ولد فى مدينة المنصورة وكان كفيف البصر وأطلق عليه معجزة الطرب الأصيل، وقدم 4 ألبومات غنائية، أعاد فيها تقديم أغانى لأم كلثوم وعبد الوهاب، ولكن طاهر مثله مثل كل نجوم الطفولة كان يجب عليه التوقف عن الغناء في مرحلة النمو وتغير الصوت في فترة المراهقة، والتي لم يرجع منها "طاهر" كما كان، يحاول عدة محاولات مع أغانى فريد الأطرش، ولكنها لم تكن في قوة ونجاح ما لاقدمه من قبل والأهم انتشار أغانيه التي قدمها في فترة الطفولة.

وكان طاهر قد توفى بالغردفة صباح اليوم عن عمر ناهز 42 عامًا، حيث كان يعمل ويقيم منذ سنوات هناك، وكانت ترافقه والدته.

Advertisements

وقد نعاه عدد كبير من الفنانين علي السوشيال ميديا منهم المطربة مي فاروق التي كتبت عبر صفحتها: لا إله إلا الله طاهر مصطفي في ذمة الله كان من أعذب الأصوات وكان معجزة في طفولته اللهم ارحمه واغفر له وألهم أهله وذويه الصبر.