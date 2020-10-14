المخرج محمد عبد العزيز: لحظة تكريمى من معهد السينما تاريخية وينعى محمود ياسين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج الكبير محمد عبد العزيز، إن لحظة تكريمه من معهد السينما يعتبرها لحظة تاريخية بالنسبة له، خاصة أنه يستقبل جيلا جديدا سوف يرفع رأس أكاديمية الفنون ومعهد السينما، وأضاف خلال كلمته التى ألقاها عقب تكريمه، قائلاً: "إننا فقدنا اليوم فنان كبير ومهم وهو محمود ياسين الذي توفي صباح اليوم".
فى السياق ذاته أعرب النجم كريم عبد العزيز عن سعادته البالغة بتكريم والده المخرج الكبير محمد عبد العزيز داخل أكاديمية الفنون، وإطلاق اسمه على دفعة خريجى معهد السينما 2020، وقال فى تصريحه لـ"الخليج 365": "النهاردة الفرحة فرحتين، الأولى تكريم والدى الذى علمنى الفن، واحترام الناس، وربنا يخليه لينا والفرحة الثانية هى تخريج دفعة جديدة من معهد السينما، وهو المكان الذى تخرجت منه ومعى أصدقاء وزملاء كثيرون.
وحرص النجم كريم عبد العزيزعلى حضور تكريم والده المخرج محمد عبد العزيز، وذلك فى حفل تخرج دفعة المعهد العالى للسينما دفعة 2020، والتى أطلق عليها دفعة المخرج محمد عبد العزيز، وهو تقليد جديد يتبعه معهد السينما بدءًا من هذا العام بإطلاق اسم أهم أساتذته المؤثرين في عالم صناعة السينما، على دفعات التخرج.
وتوافد على احتفالية تكريم المخرج محمد عبد العزيز داخل أكاديمية الفنون كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمة الفنون، وشقيقه المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والدكتور محمد خضر رئيس قناة دريم والدكتور بمعهد السينما، والمخرج محمد ياسين، والمخرج هانى لاشين، ومديرا التصوير محسن أحمد وسمير فرج والإعلاميتان بوسي شلبى وإنجى أنور، والدكتور محسن التونى عميد المعهد العالى للسينما.
وتأتي الاحتفالية ضمن مشروعات تخرج 2020 من المعهد العالى للسينما، والتى أطلق عليها دفعة الأستاذ المخرج محمد عبد العزيز، والذى قدم العديد من الأعمال السينمائية الناجحة مع كبار النجوم مثل عادل إمام وغيره.
محمد عبد العزيز مخرج مصري قام بإخراج العديد من الأفلام السينمائية المهمة، ولد في 7 أغسطس عام 1940، وهو والد النجم كريم عبد العزيز، وشقيق المخرج عمر عبد العزيز.
المخرج محمد عبد العزيز يُشكل علامة مهمة في مجال الكوميديا، فقد اعتبره النقاد خليفة للراحل فطين عبد الوهاب، فمنذ بداية مشواره الفني في السبعينات حقق إنجازات في الكوميديا الاجتماعية رسخت اسمه في عالم سينما الكوميديا، ومن أهم أعماله فيلم "عصابة حمادة وتوتو"و"غاوى مشاكل"،و"خلى بالك من عقلك" و"بكيزة وزغلول".
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