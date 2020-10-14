وفاة المطرب المعجزة طاهر مصطفى.. ومي فاروق تنعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نعت المطربة مي فاروق، المطرب طاهر مصطفى، الذي يلقبه البعض بأنه المطرب المعجزة، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.
ونشرت "مي" صورة له عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "لا إله إلا الله.. طاهر مصطفى في ذمة الله .. كان من أعذب الأصوات، وكان معجزة في طفولته.. اللهم أرحمه وأغفر له، وألهم أهله وذويه الصبر".
وبحسب الفنانة نادية مصطفى، فقد رحل "طاهر" اليوم بعد تعرضه لأزمة قلبية.
يذكر أن طاهر مصطفى، هو مطرب كفيف البصر، اشتهر في طفولته وأطلق عليه معجزة الطرب الأصيل، وهو إبن محافظة الدقهلية، وقدم خلال مسيرته الفنية 4 ألبومات غنائية، أعاد فيها تقديم أغاني لأم كلثوم وعبد الوهاب وفريد الأطرش.
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