"خالص عزائي"..نور ونيكول سابا تنعيان محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة نور، والفنانة نيكول سابا، على نعي الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكتبت الفنانة نور، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "خالص عزائي في وفاة الفنان القدير المبدع محمود ياسين".

فيما كتبت الفنانة نيكول سابا، عبر تويتر، قائلة: "الفنان الكبير محمود ياسين.. الله يرحمك ويصبّر عيلتك".

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ورحل الفنان محمود ياسين، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عامًا، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيس بوك".

محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 في مدينة بورسعيد، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".