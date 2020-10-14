محمد ثروت ومحمود التهامي يحتفلان بنصر أكتوبر والمولد النبوي مع أبناء الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يستعد الفنان محمد ثروت والمنشد الديني محمود التهامي، لإحياء احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد والمولد النبوي الشريف، بمحافظة الفيوم.
يقام الحفل بحضور عدد كبير من قيادات وأبناء محافظة الفيوم، يوم الجمعة الموافق ١٦ أكتوبر في تمام الساعة ٦ مساءً بقرية الحامولي بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أشهر الأغاني الدينية والوطنية، التي أثرت في وجدان الشعب المصري.
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