يسرا تنعى محمود ياسين: "رمز فني لا يعوض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة يسرا على نعي الفنان الكبير الراحل محمود ياسين الذي وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكتبت يسرا عبر حسابها على تويتر، قائلة: "رحلت يا من تبقى لنا من الزمن الجميل، رحل عنا الأستاذ والأخ والصديق العزيز.. مع السلامة وسلامي لكل الأحباب".

وأضافت: "كنت وستبقى قيمة وقامة ورمز فني لا يعوض .. ربنا يصبرنا على فراقك، اللهم تغمده برحمتك وارزقه الفردوس الأعلى، خالص عزائي لكل أفراد العائلة وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

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وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عامًا، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيس بوك".

محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 بمدينة بورسعيد، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".