تراند اليوم : شاهد.. عادل إمام ينعي محمود ياسين بصور مؤثرة

نعى الفنان المصري عادل إمام، الفنان الراحل محمود ياسين، الذي توفي صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما.

ووثقت الصورتان اللتان نشرهما الزعيم عبر حسابه على فيسبوك، لقاءه بمحمود ياسين من مسلسل "صاحب السعادة"، قبل اعتذار الأخير عن العمل به.

وكتب عادل إمام على الصورتين: "البقاء لله، الفنان الكبير محمود ياسين، ‎خالص العزاء للأسرة الكريمة، ‎اللهم اغفر له، وارحمه، وأدخله في جناتك وصبر أهله".

وحسم الفنان المصري محمد رياض زوج ابنة الفنان محمود ياسين، الجدل المثار حول وفاة محمود ياسين متأثرا بفيروس كورونا، كما كشف عن موعد جنازته وسبب تأجيلها.

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وقال محمد رياض إن الراحل كان يمكث في مستشفى المعادي العسكري، وهو لا يستقبل حالات كورونا من الأساس، مطالبا الجميع بتحري الدقة والمصداقية قبل تداول أخبار مغلوطة في ظل الظروف العصيبة مراعاة لمشاعر الأسرة.

وأوضح الفنان محمد رياض أنه سيتم تشييع جثمان حماه الفنان الكبير غدا الخميس من مستشفى المعادي العسكري بعد أن وافته المنية منذ ساعات.







