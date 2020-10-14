تراند اليوم : شاهد.. طفلة طيور الجنة جني مقداد تظهر بالحجاب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنجمة طيور الجنة الطفلة "جنى مقداد" وهي ترتدي الحجاب، حيث ظهرت إلى جانب والدتها مروة.

وفور انتشار الصورة، تفاعل الجمهور معها، ما بين المتغزل بجمال جنى وهي ترتدي الحجاب، وما بين المستغرب من ظهورها بالحجاب نسبة لصغر سنها، فهي من مواليد عام 2008، أي تبلغ من العمر 12 عامًا فقط.

وتساءل عدد كبير من الجمهور، إن ارتدت جنى الحجاب فعلًا؟ أم أنها ظهرت به بهذه الصورة فقط؟ خاصة أنها بحسابها عبر إنستغرام لم تنشر صورة لها به، وآخر منشور لها على التطبيق كان في بداية الشهر الحالي بدون حجاب.

ورأى البعض أنه من المبكر أن تظهر جنى بالحجاب الآن، فيما اعتبر آخرون أن الأمر حرية شخصية، وأنه في حال كان قرارها لا يحق لشخص انتقاده.

وجنى مقداد هي ابنة خالد مقداد، صاحب قناة طيور الجنة، اشتهرت بطفولتها عبر غنائها العديد من أغاني الأطفال.

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وطيور الجنة في قناة فضائية متخصصة للأطفال انطلقت عام 2008، اختصت بمجال أغاني وبرامج الأطفال، وتميزت برامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال.



